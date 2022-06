Museum Flehite koopt twee topstukken Van Wittel

De twee topstukken, die vandaag op de TEFAF in Maastricht worden gepresenteerd, zijn Gezicht op de Tiber in Rome met de Engelenburcht en het doek Zicht op de Darsena in Napels. Beide werken zijn aangekocht uit de privécollectie van de nazaten van John Astley, die de topstukken al in 1714 in Italië verwierf. In Rome stond Van Wittel bekend als Gaspare Vanvitelli. Hij geldt er als dé grondlegger van de Italiaanse vedutes, oftewel stadsgezichten.

Mathias Withoos

Pas als de kunstbeurs TEFAF op 30 juni zijn deuren sluit, reizen de schilderijen door naar het Museum Flehite. Daar zijn ze vanaf 5 juli te zien, als onderdeel van de grote overzichtstentoonstelling Ander licht op Withoos, die al enige maanden geopend is. Mathias Withoos was de leermeester van Van Wittel en stimuleerde hem ook om, net als hijzelf eerder had gedaan, zijn opleiding in Italië, bakermat van de Renaissance, voort te zetten en zijn geluk in Rome te beproeven.

Directeur Paul Balthus van Museum Flehite is ongelooflijk trots op de nieuwe aanwinsten. Werken zoals deze zijn zeldzaam en komen niet vaak op de markt. Dat het relatief kleine museum uit Amersfoort nu kon toeslaan, dankt het aan genereuze steun van diverse geldschieters, zoals de Vereniging Rembrandt, het Nationaal Aankoopfonds, Mondriaan Fonds, de Turing Foundation, OVF/Fonds Bos, Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse en de Vrienden van Wittel.

Vereniging Rembrandt

Omdat de aankoop ook van groot belang is voor de Collectie Nederland, taste de Vereniging Rembrandt extra diep in de buidel en stelde zich garant voor niet minder dan 70% van het totale aankoopbedrag. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend gemaakt.

Gezicht op de Tiber in Rome met de Engelenburcht, 1714, van Caspar van Wittel. Ⓒ Museum Flehite

Lang bleef Van Wittel onbekend in ons land, terwijl hij in Italië al eeuwen op handen wordt gedragen. Tot vandaag konden alleen het Rijksmuseum en Museum Boijmans Van Beuningen bogen op een aantal tekeningen en een ets van zijn hand. Los van een gouache in Museum Flehite was er nog geen schilderij in Nederlands bezit.

De Italiaanse navolgers van Van Wittel, zoals Canaletto en Francesco Guardi waren wel al opgenomen in de collectie van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen. Ook het Rijksmuseum heeft twee aan Canaletto toegeschreven vedutes in huis. „Met de verwerving van Van Wittels vedutes kan het verhaal rond die werken completer verteld worden”, aldus Balthus.