Wordt Eve Hewson beroemder dan haar vader?

In de Netflix-serie Behind Her Eyes speelt Eve Hewson een vrouw wier leven volledig wordt gecontroleerd door haar echtgenoot. Ⓒ Getty Images

Als dochter van BONO groeide EVE HEWSON op tussen de wereldsterren, kreeg ze privéonderwijs in de toerbus van U2 en reisde ze de hele wereld rond. Want ja, haar vader is nou eenmaal een van de grootste rocksterren aller tijden. Maar inmiddels is de ster van de actrice zelf ook rijzende, nu ze schittert in de Netflix-hitserie Behind Her Eyes. En daarmee lijkt de Ierse beauty voorgoed afscheid te hebben genomen van het stempel dochter van.