Een leven lang hel

De toneelbewerking van het bekroonde boek ’De tolk van Java’ blijft te veel hangen in een opsomming van gruweldaden. Ⓒ Foto: Annemieke van der Togt

Gitzwart was de jeugd van Alan. Maar het leven van zijn vader Arto moet nog erger geweest zijn. Nooit erkend door zijn vader en beschadigd door de oorlog in Indonesië. Als tolk op Java was hij getuige van vele martelingen, maar zelf zaaide hij ook dood en verderf.