LEONIE helpt anderen met KINDERWENS...

En weer wacht Leonie ter Braak een nieuwe stap in haar carrière. Van model naar gezicht van de ochtend voor WNL, wordt ze nu een aansprekend SBS6-gezicht. Ⓒ Wessel de Groot

Voormalig WNL-presentatrice LEONIE TER BRAAK (37) is dolgelukkig dat ze voor SBS6 twee bijzondere, nieuwe tv-programma’s gaat maken waar zijzelf een duidelijke stempel op mag drukken: Niets liever dan een kind en Wat is de uitslag?. ,,Het is even passen en meten binnen het prille gezinsleven, maar ik krijg alle ruimte thuis”, vertelt ze.