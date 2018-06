Brigitte Nielsen: ZWANGER met...(echt waar) 54!

Actrice Brigitte Nielsen bevalt dit jaar nog van haar vijfde kind. Fans zijn wereldwijd verbijsterd. Ⓒ Instagram

Actrice, deelneemster aan schimmige realityprogramma’s en toch vooral ook de ex-vrouw van SYLVESTER STALLONE, BRIGITTE NIELSEN is in verwachting van haar vijfde kind. Let wel, de Deense wordt over anderhalve maand... 55 jaar!