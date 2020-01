Tom Hanks voor eerst in 19 jaar weer genomineerd voor Oscar

Hanks was vijf keer eerder genomineerd voor de belangrijkste filmprijs ter wereld. Hij won het beeldje tweemaal, voor Philadelphia en Forrest Gump. De acteur strijdt dit jaar om de prijs met twee acteurs uit The Irishman (Joe Pesci en Al Pacino), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) en Anthony Hopkins (The Two Popes).

Alle vijf genomineerden hebben al een Oscar in huis, alleen won Pitt niet voor zijn acteerwerk maar als producent voor 12 Years a Slave. Volgens het filmblad Screen ligt de gemiddelde leeftijd voor de genomineerden voor beste mannelijke bijrol met 71,2 jaar opvallend hoog.

De leeftijd voor actrices in de categorie bijrol ligt met 44 jaar juist redelijk laag. In deze categorie maken onder meer Laura Dern (Marriage Story), Margot Robbie (Bombshell) en Scarlett Johansson (Jojo Rabbit) kans op een prijs.