Boef legde muzikale basis in gevangenis

Wel was muzikaal succes altijd al een droom. „Ik heb een stappenplan uitgestippeld in mijn cel, en dat ben ik na gaan streven en dat is ook gelukt”, blikt hij terug. „Ik rap al sinds ik 10 jaar ben of zo, dus ik doe dit al heel lang, alleen in de bajes heb je alle tijd van de wereld dus daar ben ik gewoon door gaan schrijven. Maar het is dus niet zo dat ik vanaf mijn detentietijd ben beginnen te rappen. We doen het al sinds kleins af aan.”

Hoewel Boef de afgelopen jaren meerdere keren in aanraking kwam met justitie, heeft hij er na zijn tijd in de gevangenis bewust voor gekozen zich volledig op zijn muziek te richten. Hij adviseert gedetineerden dan ook in zichzelf te geloven wanneer ze vrij komen. „Als je echt in je zelf gelooft en echt verandering wil brengen, lukt dat ook, maar als jij half om half aan de ene kant denkt ik wil echt geld verdienen en de eerlijke kant op en aan de andere kant denkt aan criminele praktijken dan wordt het moeilijk.”

Steun

De rapper zegt wel dat detentie bij het leven hoort. „Veel jongens van de straat die belanden in de gevangenis, maar ik wil hun gewoon als steun geven: zit je tijd als een man uit en als je vrij bent switch je leven gewoon om en doe wat moois ermee!”

Boef zat vanaf zijn 16e meerdere keren in de gevangenis, waarvoor is onduidelijk. Ook na zijn vrijlating werkte de rapper zich meerdere keren in de nesten. Zo raakte hij begin dit jaar zijn rijbewijs kwijt na flinke snelheidsovertredingen. Eerder kreeg hij een taakstraf voor het vernielen van een politieauto.