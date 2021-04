Jazzband Tristan wil laten horen wat nieuwe zangeres waard is

Tristan, met nieuwe zangeres Jaycilee Teterissa in het midden.

Toetsenist en oprichter Coen Molenaar geeft toe dat ermee stoppen echt wel even door zijn hoofd gespookt heeft toen vorig jaar zangeres Evelyn Kallansee naar Ierland verhuisde. „Maar waarom zou je als je ook kunt doorgaan?” Vandaag brengt de funk-, soul- en acid jazzgroep nieuw album What could possibly go wrong uit, waarna de band zo snel mogelijk weer het podium op wil.