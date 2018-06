BBC beticht van homofobie na excuses om Demi Lovato

De zangeres maakte het gewaagde dansje tijdens haar nummer Cool for the Summer, waarna ze het publiek op het hart drukte: „Hou van wie je wil houden.” Vlak daarna voegde de BBC een mededeling aan de kijker in, waarin stond: „We verontschuldigen ons als je aanstoot neemt aan iets in deze stream.”

Verschillende fans vatten de excuses op als homofoob en suggereerden op sociale media datde omroep een dergelijk bericht nooit had laten uitgaan als Demi met een man had gedanst. Tegenover de Britse Metro verklaarde een woordvoerder van de BBC echter dat de verontschuldigingen volgden op grof taalgebruik van de zangeres. Wat zij precies zou hebben gezegd, maakte de zegsman niet duidelijk.