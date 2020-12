Danny Vera verslaat The Eagles

Maandagochtend werd de Zeeuwse zanger door dj Gerard Ekdom aan zijn voordeur in Middelburg verrast met het nieuws. „Er staat een mand met ’ik ben papa nummer 1’”, vertelt Vera wanneer hij de voordeur opent. De 43-jarige zanger verwacht in december zijn eerste kindje met zijn vrouw Escha. Daarop vraagt Ekdom hem het rompertje in de mand om te draaien. „Papa is nummer 2 in de Top 4000 van Radio 10. Dat is toch niet normaal. Dat is niet normaal zeg”, reageert Vera verbaasd.

Radio 10 begon vrijdag al met het uitzenden van de Top 4000, maar hield tot nu toe de top 10 geheim. Danny Vera is de enige Nederlander bij de eerste tien. Miss Montreal staat met Door De Wind op nummer dertien en is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer.

Hofleverancier van de lijst is ook dit jaar weer Michael Jackson. De King of Pop heeft 38 noteringen als soloartiest en daarnaast nog eens vijf met de Jackson 5. De Beatles en Madonna volgen met respectievelijk 41 en 33 noteringen. Van de 4000 liedjes zijn 225 nummers Nederlandstalig en 24 noteringen daarvan staan op naam van Marco Borsato.

De Top 4000 is tot 24 december te beluisteren.