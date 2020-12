Chrissy Teigen verdrietig dat ze nooit meer zwanger wordt

„Dit waren ik en mijn lichaam gisteren. Ook al ben ik niet langer zwanger, iedere blik in de spiegel herinnert me aan wat had kunnen zijn”, schrijft Chrissy. „Ik heb ook geen idee waarom ik deze dikke buik nog heb. Het is frustrerend. Maar ik ben trots op waar deze fantastische reis mijn lichaam en ziel heeft gebracht.”

Hoewel het verlies van haar zoontje in september natuurlijk verschrikkelijk was, telt het model ook haar zegeningen. „Ik hou zo veel van zwanger zijn en ik ben verdrietig dat het nooit meer zal gebeuren. Maar ik prijs mezelf gelukkig met twee kinderen die iedere dag meer en meer in kleine, grote mensen veranderen.”