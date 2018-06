Schlagerzanger Jürgen Marcus (69) overleden

De schlagerster was meer dan twintig jaar getrouwd met zijn partner en manager Nikolaus Fischer, die in een verklaring laat weten dat het Marcus’ laatste wens was om in stilte te worden begraven. „Om in deze moeilijke tijd in stilte en met waardigheid te kunnen rouwen, vraag ik jullie om geen vragen te stellen en deze beslissing te respecteren.”

Een jaar geleden maakte zijn manager in de Duitse krant Bild bekend dat Marcus “nooit meer op de planken zou staan om zijn beroep te kunnen uitoefenen”. De zanger, die op 6 juni 70 jaar zou zijn geworden, vierde zijn grootste succes in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Zijn bekendste nummers zijn Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben en Ein Festival der Liebe.