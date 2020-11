Nieuw portret van Camilla als Colonel-in-Chief

Op de foto draagt Camilla een speciale broche van het regiment. De zilveren bugelhoorn is het symbool van het regiment en is terug te vinden op de uniformen van alle schutters.

De hertogin had in het bijschrift nog een speciale boodschap voor alle soldaten. „Net als de rest van het land ben ik jullie verschuldigd voor alles wat jullie - zeker in deze moeilijke tijden - hebben gedaan. Ga vooral door met het hooghouden van die discipline, moed en humor waar mijn vader over sprak en wees trots op alles wat jullie vertegenwoordigen.”

Afgelopen zomer volgde Camilla haar schoonvader prins Philip op als Colonel-in-Chief van The Rifles. In september bracht ze in haar nieuwe functie voor het eerst een bezoek aan de troepen in de legerbasis Beachley.