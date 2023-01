Premium Het beste van De Telegraaf

Voorman Willem Smit leerde veel van zijn vader Eurosonic Noorderslag: gitaarband Personal Trainer is niet te missen

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Personal Trainer staat vrijdag en zaterdag op Eurosonic Noorderslag. Ⓒ Foto Marieke Hulzinga

Eurosonic Noorderslag is woensdag begonnen in Groningen. Het is het belangrijkste evenement voor de Europese popmuziek. Er treden zo’n 200 bands op, verdeeld over 30 podia in de stad Groningen.