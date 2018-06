Britian’s Got Talent-deelnemer stikt bijna tijdens act

De 43-jarige boeienkoning oefent al twee jaar om zijn adem in te houden, om zich vervolgens in situaties te begeven waarin de stress hoog oploopt. Zo waren tijdens zijn ontsnappingsact in de halve finale van maandagavond zijn handen geboeid, droeg hij een metalen harnas om zijn borstkas met drie sloten erop. Bovendien zat zijn hoofd opgesloten in een perspex kooi gevuld met water.

Vooraf had hij al aangegeven dat hij zich met deze stunt ’in de hel op aarde’ zou begeven en dat er een mogelijkheid was dat hij zou kunnen sterven, als hij niet binnen 1 minuut en 45 los zou komen. Toen die tijdlimiet verstreek, raakte Johnson zichtbaar in paniek. Al worstelend met de sloten, moest hij uiteindelijk de paramedici om hulp te vragen. De Daily Mail tekende het verhaal op, vergezeld van foto’s.

Opwindend

Al met al duurde het 2 minuten en 21 seconden voor Matt daadwerkelijk bevrijd was, snakkend naar adem en zichtbaar gestresst. Jurylid Amanda Holden: „OMG, ik haat dit! Ik heb zelf mijn adem ingehouden, de hele tijd, en ik viel haast van mijn stokje. Het is opwindend om naar te kijken. Je bent erg dapper en ik ben blij dat je nog leeft.”

Achteraf bekende hij nog nooit zo dicht bij de dood was geweest als in dit optreden. Wat hem bezielt om dit te doen? Dat is zijn broer, die worstelt met een zeldzame hersenziekte. Matt overleefde de halve finale en mocht door naar de live finales van zondagavond.