Alain Clark vond show in haast lege Ziggo Dome ’surreëel’

„Het was heel bijzonder met al die lege stoelen om je heen”, vertelt Alain na afloop tegen BuzzE. „Ik heb toch al een goed aantal keren in de Ziggo Dome mogen spelen. Dan is het altijd een spektakel met een band, lichtshows of vuurwerk en confetti maar dit was heel surreëel.”

Voor Alain was het zijn eerste concert sinds de start van de coronacrisis. „Met mensen voor mijn neus wel ja”, verwijzend naar zijn online Safe Space-optredens. Het voelde zelfs een beetje onwennig, bekent de zanger. „Dat voelde ik ook aan het publiek, maar gaandeweg kwamen ze steeds meer los.”

(Tekst loopt verder onder tweet)

Realiteit

Alain vond het een verademing om weer te mogen optreden. Maar, zo benadrukte hij, voorlopig zal optreden voor weinig mensen de harde realiteit zijn. „Dit is voorlopig de max. Gelukkig mogen we straks naar honderd, maar met zo weinig publiek kan je nog steeds geen grote shows geven. Dat kost veel meer dan de kaartverkoop opbrengt. En je kunt mensen niet vragen om een kaartje voor 120 euro te kopen.”

Zorgen maakt Alain zich vooral om collega-artiesten en mensen achter de schermen die niet zoveel werk hebben als hij. „Ik heb het geluk dat ik nog een aantal andere activiteiten heb. Ik schrijf en produceer momenteel veel muziek, ook voor anderen”, aldus de zanger, die het daarnaast ook fijn vindt om meer tijd door te brengen met zijn familie. „Ik blijf het van de positieve kant zien.”

Radio Veronica

De show van zaterdag maakt onderdeel uit van een actie van Radio Veronica en Ziggo Dome. Ook Son Mieux, Danny Vera, Ilse DeLange, Duncan Laurence en Kensington betreden zaterdag het podium. Bij elk concert zijn steeds dertig fans welkom. Ze zitten in gemakkelijke stoelen in grote witte cirkels die op de vloer zijn getekend.

Mensen die geen kaartje hebben gewonnen, kunnen de shows komende week alsnog horen. Van maandag tot zaterdag wordt iedere avond één concert uitgezonden.