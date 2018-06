YouTube verwijdert gewelddadige muziekvideo’s

Het persbureau Press Association meldde dat circa dertig keer aan het verzoek van de politie is voldaan. Het gaat voornamelijk om ’drill video’s’. Dat is een stijl die oorspronkelijk uit Chicago komt, waarbij in de teksten steekpartijen en moorden tot in details worden beschreven en verheerlijkt. Ook wordt vaak enthousiast over geweld tegen vrouwen gesproken.

Er zijn ook bendes die zelf video’s maken en via sociale media verspreiden. Ze wedijveren met andere bendes. Soms worden in de opnames leden van andere bendes met geweld bedreigd. Een woordvoerder van YouTube heeft bevestigd dat het medium met onder meer de politie en de gemeente Londen samenwerkt in acties gericht tegen materiaal van bendes dat inbreuk maakt op YouTube-richtlijnen of die illegaal zijn.