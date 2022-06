Bella Thorne en Benjamin Mascolo verbreken verloving

In een lange Instagrampost schrijft de Italiaanse zanger onder meer: „Relaties worden geboren en sterven, net als mensen, het is de natuurlijke levenscyclus en dat accepteer ik. Dit is geen mislukking, een echte band is nooit verspilde tijd of nutteloos. Het was voorbestemd, en het was prachtig.” Hij sluit af met de woorden: „Ik wens niets minder dan het beste voor deze persoon, en zal er altijd voor haar zijn. Ik hou van je, Ben.”

Thorne en Mascolo verloofden zich in maart van 2021. Ze hadden toen bijna twee jaar een relatie. Daarvoor was de actrice samen met rapper Mod Sun en YouTube-ster Tana Mongeau.