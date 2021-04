Eurovisie Songfestival strijkt neer in Rotterdam Ahoy

Voor de organisatie is met de start van de opbouw het lange wachten eindelijk voorbij. „Het is inmiddels 693 dagen geleden dat Duncan het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv won, 590 dagen sinds we voor Rotterdam als gaststad kozen, 389 dagen sinds de afgelasting op 18 maart vorig jaar en nog 41 dagen te gaan tot de grote finale hier op 22 mei”, somde Bakker op, voordat de eerste vrachtwagen werd verwelkomd.

Jansen noemt het een „belangrijk en gedenkwaardig moment.” „Hier gaat ons hart sneller van kloppen, op de vloer samen iets moois opbouwen”, aldus de directeur van Ahoy. „We kunnen niet wachten.”

Dat het Eurovisie Songfestival voor het eerst sinds 1980 in Nederland plaatsvindt is te danken aan Duncan Laurence, die in 2019 de laatste editie won met Arcade. Het internationale muziekevenement zou vorig jaar al worden gehouden in Rotterdam, maar vanwege de coronapandemie werd het songfestival een jaar uitgesteld. Nederland wordt ditmaal vertegenwoordigd door Jeangu Macrooy, die als deelnemer uit het gastland al verzekerd is van een plek in de finale op 22 mei.

Ⓒ ANP/HH

Grootste podium ooit voor Ahoy

Het podium van het Eurovisie Songfestival wordt het grootste dat Rotterdam Ahoy ooit heeft gehad. Dat meldt Erwin Rintjema, die als hoofd technische productie van Ahoy onder meer de opbouw van het podium overziet.

Ruim de helft van de arena van Ahoy, waar normaal gesproken ruimte is voor maximaal 16.500 bezoekers, wordt straks door het podium in beslag genomen. „De totale breedte van het podium is 52 meter. Dat is iets breder dan de vloer van Ahoy, dus we bouwen ook aan de zijkanten over de eerste ring van de tribunes heen”, zei hij zondag bij de officiële aftrap van de opbouw.

Hoewel het een groot decor wordt, verwacht Rintjema dat de shows toch ’intiem’ worden voor de mogelijk 3500 fysiek aanwezige fans. „Ik denk dat we ook een geweldige sfeer kunnen neerzetten. Een sfeer die iedereen zo heeft gemist.”

Ⓒ ANP/HH

24/7

De crew heeft een paar weken de tijd om alles op te bouwen voor de eerste repetities op 8 mei. Dan moet het podium ’showklaar’ zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt 24/7 doorgewerkt. „Waarbij tijdens de nachtdiensten eerst veel mensen aan het werk zijn en veel vrachtwagens worden gelost. Later worden die nachten vooral gebruikt om de puntjes op de i te zetten, zodat we helemaal klaar zijn voor de repetities”, vertelde hij aan het ANP.

Het worden pittige weken voor de crew. Alleen al het materiaal dat nodig is in de arena neemt rond de 110 vrachtwagens in beslag, schat Rintjema. „Maar dan heb ik nog niet meegerekend wat er in de hallen rondom de arena gebeurt. We hebben bijvoorbeeld alleen al 700 bureaustoelen nodig voor alle mensen die hier een kantoorplek hebben.”

Dat de crew al met een deel van de opbouw heeft kunnen oefenen voor de uiteindelijk geannuleerde editie van het songfestival vorig jaar, levert een klein voordeel op. „Daardoor konden we nog beter voorbereid zijn. Maar we hebben er wel een pandemie voor teruggekregen, dus dat heeft het wel weer terug in balans gebracht”, zei Rintjema lachend.