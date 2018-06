Beckers gaan scheiden!

De voormalige tennisser en het Nederlandse model leerden elkaar in 2005 kennen in Miami. De twee trouwden vier jaar later in het Zwitserse St. Moritz. In een verklaring van Beckers advocaat, Christian-Oliver Moser, staat te lezen: „Het was geen gemakkelijke beslissing voor meneer en mevrouw Becker. Het welzijn van hun zoon Amadeus is voor hen momenteel het belangrijkst.”

Toen afgelopen zomer bekend werd dat een Londense rechter Boris failliet had verklaard, duurde het niet lang voordat er door de Duitse media over een scheiding tussen de tennislegende en het fotomodel werd gespeculeerd . De Beckers deden telkens hun best de geruchten te ontkrachten, maar speculaties aan de hand van vakantiefoto’s en lichaamstaal bleken hardnekkig.

’Ik wilde dood’

Lang heeft Lilly gedaan alsof er tussen haar en Boris geen vuiltje aan de lucht was, maar met name de grote financiële problemen hebben zonder twijfel een stempel op de relatie van het stel gedrukt. Twee maanden geleden, in een openhartig interview met de Britse Daily Mail, vertelde de Nederlandse zelfs: ,,Ik dacht, mijn leven is verschrikkelijk. Ik wilde dood!’’

Het fotomodel gaf aan dat het laatste jaar erg moeilijk voor haar was. „Ik heb me compleet laten gaan. Ik heb te veel gedronken, te veel gerookt, ben te veel uitgegaan en heb nergens iets om gegeven. De wodka was mijn beste vriend. Ik heb een pakje sigaretten per dag gerookt. Boris ging ook door zó’n moeilijke tijd dat hij niet eens iets gemerkt heeft. Onze verhouding was zo, dat we allebei onze eigen weg gingen.’’

In 2008 werd Lilly’s en Boris’ enige kind Amadeus geboren. Uit het huwelijk met Barbara Becker (51), heeft Boris de zonen Noach (24) en Elias (18). Met Angela Ermakova heeft de Duitse tenniskampioen dochter Anna (18).