’Knock at the cabin’ apocalyptische horrorthriler

De 8-jarige Wen (Kristen Cui) en het homokoppel dat haar heeft geadopteerd, zien hun verblijf in Gods vrije natuur door het viertal ruw verstoord. Vastgebonden op een stoel in hun gehuurde blokhut krijgen Andrew (Ben Aldridge) en Eric (Jonathan Groff) te horen dat zij willens en wetens een vreselijk offer zullen moeten brengen. Omdat alleen zo de Apocalyps kan worden afgewend.

Godsdienstwaanzin denkt Andrew, die zich ook niet laat overtuigen door tv-beelden van steeds grotere rampen. Hun geaardheid maakt hem tot doelwit, daar is hij van overtuigd. Zijn echtgenoot is daar minder zeker in deze ingehouden horrorthriller met Hitchcockiaanse trekjes.

M. Night Shyamalan (The sixth sense, Unbreakable) geeft een eigen draai aan zijn bewerking van Paul Tremblays bestseller The cabin at the end of the world (2018). Zorgvuldig bouwt hij de spanning op binnen de vier muren van de blokhut, om daar met flashbacks en nieuwsbulletins soms toch even uit te breken. Intussen blijft hij onze nieuwsgierigheid prikkelen en blijkt spierbundel Dave Bautista hier als acteur een openbaring.

✭✭✭1/2 (3.5 ster van 5)