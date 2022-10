Orlando Bloom openhartig over ’donkere periode’ na ongeval

In een Instagramvideo van UNICEF, waarvan de 45-jarige ambassadeur is, vertelt de acteur over een ongeluk dat hij op 19-jarige leeftijd had. „Ik viel toen drie verdiepingen naar beneden en brak daarbij mijn rug. Gelukkig overleefde ik de val, mijn ruggenmerg was nog maar net intact”, aldus Orlando.

„Toen ik in het ziekenhuis was, vertelden ze me de eerste vier dagen dat ik misschien nooit meer zou kunnen lopen”, vervolgt Bloom. „Dat was het begin van een lange en pijnlijke reis voor me waarin ik bepaalde patronen in mijn leven - die tot veel incidenten hadden geleid - begon te herkennen en te begrijpen. Dit alles leidde tot het breken van mijn rug, wat een bijna-doodervaring was.”

(Tekst loopt door onder Instagrambericht.)

Mentale gezondheid

Ondanks dat hij wonderbaarlijk genoeg toch vrij snel weer kon lopen, kwam de Pirates of the Caribbean-acteur bij thuiskomst in een zwart gat terecht. „De maanden na mijn val waren een vrij donkere periode voor me. Voor iemand die altijd erg actief was, voelde het thuisblijven heel beperkt en had ik ineens veel pijn.”

Volgens Bloom zou je door een goede mentale gezondheid pijn, of het nou fysiek of mentaal is, kunnen „transformeren tot iets goeds in je leven”, iets wat hij ook deed. Hij benadrukt het belang van hulp vragen aan anderen, met mensen praten en iemand of iets te vinden die kan helpen bij die transformatie. „Het begint met één moment, één gesprek. Het begint met één vraag: waar zit je mee?”