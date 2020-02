Klappen op Curaçao? ’Wat een onzin, absoluut niet!’

Inmiddels hebben beide dames gereageerd. Volgens hen allebei is er totaal geen sprake van een dergelijk incident, in de coulissen van de veelbesproken liefdesklucht die zich daar afspeelde. Curaçao bleek groot genoeg om elkaar er te ontlopen.

Bridget vertelde op de radio al dat er ’niets geks’ was gebeurd. En Monique zegt nu tegen Privé: „Wat een onzin, absoluut niet. Het enige contact wat ik met haar had was een appje, maar daar heb ik niet op gereageerd.”

Vervolgens mengt Moniques vader zich in het telefoongesprek van zijn dochter met Privé: „Wat een mafkezen, wie verzint die verhalen allemaal? Ze hebben elkaar niet eens gezien!”