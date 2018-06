Haalde koninklijke hofhouding wrede ’grap’ uit met Meghan?

Op de dag waarop Meghan en Harry elkaar het ja-woord zouden geven en zij definitief lid van de Britse koninklijke familie werd, stuurde men vanuit de koninlijke stallen een stijlvolle Rolls-Royce Phantom IV om Meghan en haar moeder Doria Ragland naar St George’s Chapel te vervoeren. Een ogenschijnlijk onschuldige keuze, tot een autofanaat een veelzeggend detail ontdekte: deze wagen werd ook gekozen voor het vervoer van Wallis Simpson in 1972 naar de begrafenis van haar echtgenoot Edward.

Meghan Markle werd met haar moeder Doria Ragland naar St George’s Chapel gebracht Ⓒ Hollandse Hoogte

Veelzeggend, omdat ook Wallis Simpson een Amerikaanse was, en bovendien een gescheiden vrouw. Haar huwelijk met de Britse koning Edward de Achtste was destijds dan ook zwaar omstreden en veroorzaakte zelfs een troonscrisis in 1936, waarna hij afstand deed van de troon en verder door het leven ging als hertog van Windsor.

De bewuste Rolls-RoycePhantom IV Ⓒ Hollandse Hoogte

Met een heel wagenpark tot hun beschikking, is het op zijn minst toevallig dat juist dit voertuig werd gekozen. Reden voor Daily Mail om zich af te vragen of hier opnieuw een wrede grap met de Amerikaanse voormalige actrice werd uitgehaald.

Eerder waagde de echtgenote van prins Michael van Kent het om tijdens de kerstlunch van koningin Elizabeth, een broche te dragen met een afbeelding van een donkergekleurde dienstknecht, een zogeheten blackamoor, die wordt geassocieerd met uitbuiting van zwarte mensen. Voor Meghan, als dochter van de Nigeriaanse Doria, moet dat beeld ongemakkelijk geweest zijn, temidden van een eerste ontmoeting met een aantal van haar aanstaande koninklijke familieleden.