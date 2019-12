Elton John droeg luier tijdens optreden Las Vegas

Ⓒ Hollandse Hoogte

Eerder deze week blies hij wegens een oorinfectie zijn optreden in Orlando af, maar Elton John heeft voor hetere vuren gestaan. De Britse zanger, die al geruime tijd bezig is met zijn afscheidstournee, heeft in een interview verteld dat hij een luier moest dragen tijdens zijn concert in Las Vegas, twee jaar geleden.