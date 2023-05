Presentatrices Koffietijd maken zich op voor laatste week

„En dan ineens is het zover, de laatste week Koffietijd. En gek genoeg voelt het heel oké, we hebben er acht maanden naar toe kunnen leven en aan het idee kunnen wennen. Vol dankbaarheid kijk ik terug op dertien fantastische jaren”, zegt Trustfull, die het programma deze week van dinsdag tot en met vrijdag presenteert. „We gaan er een mooie en gezellige week van maken lieve mensen.”

„De laatste week! Hoe vreemd om na 13 jaren een prachtig programma neer te zetten, hier aan het einde van deze week afscheid van te nemen met z’n allen”, stelt La Lau, die na Koffietijd wil blijven presenteren. „Misschien ken je het wel, dat je van baan bent verandert of een hele nieuwe weg bent ingeslagen. Omdat je het wilde, omdat je het koos, of omdat het niet anders kon. In dit geval is het voor mij en ons hele team omdat het niet anders kan.”

RTL maakte in november bekend dat het tv-programma zou gaan stoppen. Koffietijd bereikte onvoldoende kijkers, vonden initiatiefnemers de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij.