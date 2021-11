Hélène Hendriks over quizdebuut: ’Leuk, maar ik ga nooit weg uit de sport’

„Ik hoop dat het iets voor me is”, zegt de presentatrice, die vooral voetbalwedstrijden verslaat vanuit het stadion of de studio. „Dit is weer een hele andere kant van de showbizzwereld.” Naast The Bettle gaat ze ook het amusementsprogramma The Big Balance presenteren en doet ze dat op dit moment al voor spelshow Mission Impossible. Dit soort amusementsprogramma’s waren eerder nooit haar ambitie, maar door het coronavirus heeft ze ermee ingestemd om ook amusementsprogramma’s buiten de sportwereld te presenteren. Veel wedstrijden werden toen namelijk afgelast.

Wel maakt ze altijd de afweging of een programma bij haar past. Vooral bij The Bettle voelde ze zich erg op haar gemak, omdat het een uitgesproken voetbalthema heeft, vertelt de oud-hockeyster. Deelnemers beantwoorden in vijf rondes voetbalvragen, voeren voetbalspellen uit en er worden voorspellingen gedaan voor de uitslagen van de belangrijkste voetbalwedstrijden van het komende weekend. „Het is misschien een quiz, maar wel met allemaal voetbalgasten, dus het heeft alsnog dezelfde sfeer als in de kleedkamer”, lacht ze.

Vertrouwd

Hoewel het quizthema nieuw is, zijn haar collega’s vertrouwd. Frank Lammers en Leo Alkemade zijn de teamcaptains in het spel, waarin deelnemers de meeste gouden ballen moeten verzamelen om te winnen. Drie jaar geleden presenteerde Hendriks het programma De Eretribune. „Leo en Frank waren hier regelmatig te gast, dus we kennen elkaar al goed.”

Ook Jansma is geen nieuw gezicht voor Hendriks, want met hem heeft ze al vele jaren samengewerkt. Geruststellend, vindt ze. Hoewel het nieuwe format even wennen zal zijn, heeft ze er naar eigen zeggen ook heel veel zin in om weer iets nieuws te proberen. „Het is leuk om mijn horizon te verbreden.” Dat betekent niet dat we na Mission Impossible en The Bettle veel meer spelshows van Hendriks hoeven te verwachten, zegt ze. Want door dit soort programma’s blijft er toch minder tijd over voor de sport. „Nee, ik bedoel het niet in die zin dat ik hiermee verder wil. Ik ga nooit uit de sport weg.”