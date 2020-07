Hailey Bieber biedt excuses aan voor ’onaardig gedrag’

„Ik kwam dit filmpje net tegen en het spijt me als ik vervelend overkwam of jou een rotgevoel gaf. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Het is ontzettend naar om te horen dat je dit zo hebt ervaren, maar ik ben je dankbaar voor het feit dat je me hierop gewezen hebt. Hopelijk ontmoeten we elkaar in de toekomst opnieuw en kunnen we elkaar knuffelen”, aldus Hailey in een reactie op de video.

De restaurant-medewerkster kon het gebaar van Hailey waarderen en reageerde: „Dank voor je excuses. En dank dat je de tijd hebt genomen om hierop te reageren. De volgende keer dat we elkaar ontmoeten zal zeker anders zijn.”