Jan Dulles brengt lied uit over overlijden van dochtertje Donna

„Daags na de uitvaart van Donna, na twee helse weken, besloten Jaap en ik dat we even toe waren aan een studiodagje. Gewoon even wat anders aan ons hoofd. In de studio van Gordon Groothedde in Zutphen schreven we samen met hem die middag een liedje”, schrijft Jan Dulles op sociale media.

Volgend de zanger was het echter niet de bedoeling om een lied over de vreselijke gebeurtenis te schrijven. „Ik wilde dat niet eens want ik wilde liever ergens anders aan denken dus ik besloot die dag expres niet na te denken over de tekst van het lied. We bedachten alleen de akkoorden en de zangmelodie. In de dagen erna ging ik tijdens wandelingen nadenken over woorden voor die melodie, maar ik kon natuurlijk nergens anders aan denken dan aan het lege, moedeloze gevoel dat Caroline en ik hadden. Dat de wereld gewoon doordraaide, alsof er niks was gebeurd, terwijl ons prachtige meisje in één klap van ons was weggenomen. Ik dacht aan het verhaal van de drie ballonnetjes die tijdens de begrafenis waren opgelaten en pas twee dagen later op wonderbaarlijke wijze vlak achter ons huis waren geland, ondanks een hevige storm. Was dat een teken? Ik dacht aan de verhalen die we daarna toegestuurd kregen van mensen die ook dergelijke ’tekenen van boven’ hadden gekregen van hun overleden dierbaren. Je bent zo verdrietig en hoopt zo dat er een hemel bestaat. Je klampt je vast aan iedere regenboog die plotseling verschijnt en roept hardop ’waar ben je nou toch?’”, vervolgt hij.

„We zijn nu bijna drie maanden verder. Mijn vader is ook gestorven vorige maand. We hopen dat hij bij haar is. Zoveel ellende achter elkaar en we móeten verder. We hebben geen keus. Vreemd genoeg hebben we daar tóch nog kracht voor. James trekt ons erdoorheen. We hebben weer opgetreden en we spreken weer mensen. Het is dan vooral moeilijk om antwoord te geven op de vraag: ’Hoe is het nu met jullie?’. Het liefste zou ik niks willen zeggen en aan iedereen de lyric-video van dit nummer laten zien. Dus bij deze.”

Op 19 december 2020 stortte de wereld van Jan en zijn vriendin Caroline in toen het noodlot wreed toesloeg en hun drie maanden oude dochter Donna plotseling overleed.