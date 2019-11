Britt Dekker herdenkt vader

„Wat had je het allemaal cool gevonden, een eigen bioscoopfilm, wat Youp (van ’t Hek red.) over me zei, dat ik ff m’n droompaard geregeld heb en alles erom heen”, schrijft een geëmotioneerde Britt op Instagram.

Willem Dekker belandde twee jaar geleden in het ziekenhuis na een val in zijn eigen banketbakkerij. Een dag later overleed hij aan zijn verwondingen. Britt vernam het nieuws toen ze onderweg was naar Afrika. Nog voordat ze door de douane ging, kreeg ze per telefoon het vreselijke bericht te horen.

Britt (links) en haar vader. Ⓒ Instagram

De realityster kan rekenen op veel steun onder haar bericht. Zo wenst presentator Jan Versteegh haar veel sterkte en ook Chantal Janzen, Geraldine Kemper en Anky van Grunsven reageren met lieve woorden en hartjes.