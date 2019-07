NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman met alle bidbooks Ⓒ ANP Kippa

Het was woensdag een komen en gaan in Hilversum van burgemeesters en wethouders die NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman met een bidbook proberen te overtuigen waarom het Songfestival 2020 in hun stad moet plaatsvinden.