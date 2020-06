Gerard Cox: ’We hebben ons dat racisme allemaal laten aanlullen’

Gerard Cox vindt dat je in principe overal een grap over mag maken. „Je moet alleen niet kwaadwillig zijn.” Ⓒ Eran Oppenheimer

In verband met het coronaprotocol van het Parkhotel, nota bene zijn vaste hang-out in Rotterdam, wordt zijn naam gevraagd. „Cox. Cee-Ooo-Iks”, zegt hij tegen de medewerkster die duidelijk niet weet wie ze tegenover zich heeft. „Nu is mijn hele dag verpest”, zegt Gerard Cox met een opgewekte grijns als hij aanschuift. Met de acteur, zanger en cabaretier praten we over het racismedebat en de plaats van de humor daarin.