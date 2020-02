Dochter Steven Spielberg maakt haar eigen pornofilmpjes

Spielberg en Capshaw kregen het nieuws afgelopen weekend via Facetime te horen. Hun adoptiedochter kampte jarenlang met angsten en haar verblijf als tiener op een kostschool leidde tot een eetstoornis en depressie. Maar volgens Mikaela, die als baby werd geadopteerd, valt haar ouders niets te verwijten. „Ze hebben dit nooit kunnen weten.”

Naarmate ze ouder werd, bekroop de kersverse pornoster het gevoel dat ze niet de baas was over haar eigen lijf en dat begon haar tegen te staan. Ook vond ze haar toenmalige werk niet leuk en dus besloot Mikaela het heft in eigen hand te nemen. „Dit is een bewuste keuze van mij. Ik schaam me er niet voor om dit te doen en ik maak er andere mensen blij mee. Ik regisseer mijn eigen leven en wordt niet onder druk gezet.”

Uit respect voor haar verloofde Chuck Pankow (47) houdt Mikaela het bij soloseks op camera. Haar ouders zeggen ’geïntrigeerd’ te zijn door haar nieuwe baan, iets waarvan ze hoopt dat dat omslaat in een gevoel van trots.