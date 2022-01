Terminaal zieke Jan Rot: ‘Steunbetuigingen Slimste mens hartverwarmend’

Rot zat de voorbije week al in de uitzending en doet maandag wederom mee. Volgens de regels van het programma mogen kandidaten eigenlijk maar één keer meedoen, maar voor Rot werd een uitzondering gemaakt. In het eerste seizoen van De Slimste Mens in 2012 deed de muzikant ook al mee en eindigde hij in de finale, tegenover Arjen Lubach, die uiteindelijk won.

Rot won zelfs donderdag de dageditie van het programma. De zanger en liedjesschrijver was met 309 punten zijn tegenstanders, regisseur Johan Nijenhuis en kunstenaar Steef de Jong, te slim af.

,,Het is hartverwarmend”, zegt hij tegen De Telegraaf over de reacties die hij kreeg. ,,De gunfactor is groot. Iedereen gunt me ook deze fun. Lekker om nog eens voor het ‘echie’ mee te mogen doen in plaats van thuis op de bank de juiste antwoorden te mompelen.”

Het was de vraag hoe hij zich zou voelen tijdens de uitzending, besefte hij vooraf. ,,Iedereen met kanker weet, je hebt goede dagen en slechte dagen, en daar kan je geen peil op trekken.”

Die eerste dag ging het voortvarend. De zanger en tekstschrijver genoot zichtbaar van het optreden. Bij aanvang van de quiz verontschuldigde hij zich vast voor het geval hij niet goed zou presteren.

„Als ik heel dom ben, dan kan ik zeggen dat het de chemo is.” Presentator Philip Freriks haakte hier halverwege de uitzending op in en stelde na een voortreffelijke ronde „nog weinig van die chemo te merken.”

Finaleweek

Vrijdag ging het minder, vertelt Rot. ,,Ik startte afschuwelijk, maar een vraag over Vadertje Drees hielp me aan een Houdini-achtige ontsnapping.” Hij kijkt uit naar de komende uitzending, in de finaleweek. ,,Daarmee is de actie al geslaagd. Maar hoe het verder gaat zal ik niet verklappen.”

In de zomer kreeg Rot te horen dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. Rot is schrijver van boeken, liedjes en vertaalde de teksten van musicals als Hello Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand.