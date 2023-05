Ed Sheeran wint plagiaatzaak: ’Heel blij’

Ed Sheeran is „uiteraard heel blij” dat hij de plagiaatzaak die tegen hem was aangespannen, heeft gewonnen. Dat zei de Britse zanger na het juryoordeel tegen verslaggevers buiten de rechtbank in New York.

De zanger herhaalde buiten de rechtbank dat de zaak draaide om het vergelijken van twee liedjes met „extreem verschillende teksten en melodieën”, zo las hij voor in een verklaring. De vier akkoorden die volgens de aanklagers zoveel op elkaar lijken zijn volgens Sheeran „gemeenschappelijke bouwstenen die al werden gebruikt om muziek te maken lang voordat Let’s Get It On werd geschreven.” Die akkoorden „zullen ook worden gebruikt om muziek te maken als we er allemaal al lang niet meer zijn.”

Het zijn akkoorden die volgens de zanger „in het alfabet” en de „gereedschapskist” van een songwriter zitten. „Ze zouden door iedereen gebruikt moeten kunnen worden. Niemand bezit ze of de manier waarop ze gespeeld worden, zoals niemand de kleur blauw bezit.”

Beschuldigingen van plagiaat

Dergelijke beschuldigingen van plagiaat moeten stoppen „zodat het creatieve proces kan doorgaan en we allemaal weer muziek kunnen maken”, vindt Sheeran. Maar „tegelijkertijd hebben we absoluut betrouwbare personen nodig, echte experts, om het proces te ondersteunen en het auteursrecht te beschermen.”

Erfgenamen van Ed Townsend klaagden Sheeran aan voor plagiaat. De zanger ontkende dat hij elementen uit het nummer van Gaye zou hebben gestolen.

Tijdens de rechtszaak vertelde Sheeran dat het nummer Thinking out loud binnen een paar uur was ontstaan. Hij pakte zelfs zijn gitaar erbij, om de jury van zijn onschuld te overtuigen.

Eerder vertelde Sheeran dat hij zou stoppen met het maken van muziek als hij schuldig werd bevonden. Ook heeft hij de uitvaart van zijn oma gemist, omdat hij aanwezig moest zijn in New York voor de rechtszaak.

