Ed Sheeran wint plagiaatzaak

Ed Sheeran (32) heeft geen plagiaat gepleegd, dat heeft de Amerikaanse rechtbank donderdag bepaald. De Britse zanger was aangeklaagd omdat zijn hit Thinking Out Loud (2014) te veel zou lijken op Let’s Get It On van Marvin Gaye uit 1973.