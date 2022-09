Euphoria-acteur Jacob Elordi speelt Elvis in Priscilla Presley-film

De opnames van de film, die Priscilla heet, beginnen komend najaar. De film is gebaseerd op de biografie Elvis & Me (1985) die Priscilla Presley schreef over haar leven met de zanger. Ze was van 1967 tot en met 1973 met The King getrouwd. Hij overleed in 1977 op 42-jarige leeftijd.

Het is de tweede film in korte tijd over de zanger. Eerder deze zomer verscheen de biopic Elvis van Baz Luhrmann. Daarin speelt Austin Butler de hoofdrol.