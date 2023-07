’Johnny Depp platzak en steekt zich in megaschulden voor kasteel’

Na een zes weken durende rechtszaak tegen ex-vrouw Amber Heard en vele roekeloze uitgaven, heeft Johnny Depp weinig geld meer over. En dat komt nu slecht uit, want het ’kasteel’ waarin hij woont moet gerenoveerd worden. En dat gaat naar verluidt zoveel kosten, dat de acteur gedwongen is om een lening op te nemen van zo’n tien miljoen dollar (omgerekend negen miljoen euro).

