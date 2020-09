Vanessa Bryant heeft moeder uit huis gezet

Laine zou in een gesprek met het Spaanstalige programma El Gorda y La Flaca gezegd hebben dat haar dochter haar niet alleen uit huis wilde hebben, maar dat ze ook de auto moest inleveren waarin ze reed. Het is niet duidelijk waarom er een breuk tussen de twee vrouwen is ontstaan.

Volgens bronnen was het juist Sofia die haar dochter door dik en dun steunde. „Ze deed alles voor haar en de meiden. Zij is degene die Vanessa sterk hield.”