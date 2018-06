Henk Wijngaard gaat nichtje Shania Twain ontmoeten

Wijngaard gaf eerder deze maand in radioprogramma De Nieuws BV al aan dat hij Twain mogelijk dit jaar kon ontmoeten. „Het zou echt fantastisch zijn als ik haar kon zien”, vertelde 71-jarige zanger, bekend van zijn grote hit Met de vlam in de pijp.

„Het was een kwestie van contact opnemen met de persagent van Mojo en mijn verhaal vertellen”, zegt Wijngaard nu tegen RTV Drenthe. Eerdere pogingen om zijn nichtje te ontmoeten mislukten. „Zo’n vrouw wordt natuurlijk ook gigantisch afgeschermd.”

Bijzondere familieband

De vader van Wijngaard was de opa van Shania Twain, bekend van hits als You’re Still the One en Man! I Feel Like a Woman. De vader van de Canadese superster werd geboren uit een buitenechtelijke relatie van de vader van Wijngaard. De twee verre familieleden hebben elkaar nooit gezien. Zo’n twee jaar geleden kwam Wijngaard erachter dat hij familie is van Twain.

De mogelijke ontmoeting met de zangeres is echter niet het belangrijkst voor Wijngaard. Hij hoopt via Twain in contact te komen met zijn halfbroer. „Ik heb nooit een broer of zus gehad en het is een hele ontdekking dat je die ergens hebt rondlopen. Het mooiste zou zijn dat ik erachter zou kunnen komen of mijn halfbroer nog leeft en dat Shania contact met hem heeft.”

’Een beetje verkering’

Op Radio Gelderland deed Henk twee jaar geleden zijn familiegeschiedenis uit de doeken. Zijn vader was een geallieerde Canadese soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog per tank door Nederland ’vloog’, terwijl zijn Franse moeder in een hotel in Gieten werkte. „Ze kregen een beetje verkering. Tijdens de bevrijding was hun liefde kort en hevig en ik ben het resultaat”, aldus Henk.