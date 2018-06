Dit is de bestemming van Harry en Meghan’s huwelijksreis

In plaats van een zonnige tropische bestemming kiezen ze voor een land dat niet ver van Meghans thuisland ligt en waar de twee al eerder samen tijd doorbrachten: Canada. Dat beweren bronnen van TMZ.

Volgens de insiders zou het koppel naar Alberta afreizen, naar Canada's Fairmont Jasper Park Lodge. Het resort staat bekend als The Royal Retreat: in 2005 verbleef koningin Elizabeth er met haar prins Philip en al in 1939 ging haar moeder Elizabeth er met koning George VI naar toe. Ook beroemdheden als Anthony Hopkins, John Travolta en Bill Gates houden er graag vakantie.

Het personeel zou al wat spullen besteld hebben waar ze normaal niet over beschikken, speciaal voor Harry en Meghan. Wanneer ze precies arriveren, is niet bekend, maar zowel de Britse als de Canadese veiligheidsdiensten zullen erbij betrokken worden als ze op reis gaan.