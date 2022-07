Bedenker Japanse mangaserie (60) dood voor kust gevonden

Takahashi droeg volgens de autoriteiten een duikbril, snorkel en flippers. Hoe hij precies is overleden, is nog niet bekend. "We onderzoeken of het om een ongeluk of een misdrijf gaat", laat een official weten.

De Japanse stripserie, ook wel manga genoemd, verscheen tussen 1996 en 2004 wekelijks in het tijdschrift Shonen Jump. De reeks gaat over de tiener Yugi, die dankzij een antieke puzzel in het alter ego van een Egyptische farao verandert. Op basis van deze manga zijn diverse films en andere series van Yu-Gi-Oh! verschenen, evenals een kaartspel dat begin deze eeuw mateloos populair was onder jongeren.