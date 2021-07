Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg ’laaiend’ op kabinet

Lowlands zou dit jaar van 20 tot en met 22 augustus zijn. Daarmee heeft de organisatie van Lowlands een kleine week om het festival op te zetten. „Dat is veel te kort en kost hartstikke veel geld. Ze stralen iets uit van: ’je ziet maar hoe je het oplost’”, zegt Van Eerdenburg. „Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit.”

De nieuwe maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de kosten flink oplopen voor de organisatie, want de opbouw is al begonnen. „En de Engelse artiesten vallen niet onder het garantiefonds”, vervolgt Van Eerdenburg, verwijzend naar onder anderen Liam Gallagher, Stormzy en The Chemical Brothers. „Dat zijn de duurste artiesten die we geboekt hebben. Het is werkelijk waar schofterig.”