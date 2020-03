Albert kijkt uit naar weerzien met zijn gezin

Albert vertelde dat hij zijn vrouw en kinderen Jacques en Gabriella uiteraard had gemist, maar dat hij na zijn besmetting met het coronavirus via telefoon en Facetime contact had gehouden. De komende twee dagen zal hij nog afstand bewaren, zo zei hij, uit voorzorg. „Maar het is al fijn om weer in hetzelfde gebouw te zijn.”

De prins toonde zich over het algemeen tevreden over de naleving van de strenge uitgaansregels in het vorstendom, al had hij de afgelopen dagen vanachter de paleisramen wel vastgesteld dat er ’af en toe teveel verkeer was en dat er niet genoeg fysieke afstand werd gehouden’. Hij had daarom ook een inmiddels bekende boodschap voor de inwoners van Monaco, zo stelde hij aan het einde van het vraaggesprek waarbij zijn dokter van afstand toekeek. „Blijf thuis, bewaar de geest van saamhorigheid, houd moed en wees geduldig.”