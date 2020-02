Kris Kross A’dam blijft grenzen verleggen

„We wilden al heel lang iets met Tino doen en toen we samen in de studio zaten werd al heel snel duidelijk dat het nummer een duet was”, vertelt Sander tegen BuzzE over hun gezamenlijk single Loop Niet Weg, die vrijdag uitkomt. „Toen hebben we unaniem gezegd dat Emma dat moest gaan doen.”

Kris Kross Amsterdam vindt het maar wat leuk om steeds weer de eigen grenzen te verleggen. „Je weet bij ons maar nooit wat er uitkomt”, zegt Yuki. „Alles kan bij ons. Dat is ook wat we live doen. Het is heel eclectisch, alle genres door elkaar. Daar staat Kris Kross ook voor.”

Muzieklandschap

„De grens probeer je steeds verder te leggen. Steeds denken we: het kan nog verder. Geen genre is eigenlijk te gek”, gaat Yuki verder. „In Nederland kan dat ook heel goed. Het muzieklandschap is heel gemêleerd. En artiesten zijn ook heel makkelijk bereikbaar.”

Tino was naar eigen zeggen ’heel blij verrast’ toen dit project op zijn pad kwam. „Het voelde ook meteen goed toen we samenkwamen”, zegt hij. Volgens de zanger is Loop Niet Weg gewoon weer een typische Tino-plaat. „Maar dat is eigenlijk altijd als ik mijn smoel opentrek”, lacht hij. „De beats van Kris Kross zijn dan eigenlijk het sausje op het gerecht.”

Nerveus

Emma noemt de gelegenheidsformatie ’een combinatie die niemand had verwacht’. „Ik ben zo benieuwd wat iedereen ervan vindt”, aldus de zangeres. „Ja, daar ben ik best een beetje zenuwachtig voor. Het is na Pa Olvidarte eigenlijk mijn eerste single. Maar met Kris Kross Amsterdam en Tino ben ik eigenlijk in heel goede handen.”

Ook Tino is redelijk nerveus. „Al is dat misschien niet het goede woord. Maar ik voel wel spanning, altijd als er iets nieuws uitkomt. Het is toch weer afwachten wat de fans ervan vinden. Dat houdt je wel bezig. Je hebt iets gemaakt waar je je ziel en zaligheid in hebt gelegd en het is niet per se vanzelfsprekend dat het aanslaat.”