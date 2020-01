Disney begint aan remake Bambi

Bambi is een van de populairste tekenfilms uit de stal van Disney. Het origineel kwam in 1942 uit en vertelt het verhaal van een jong hertje met de naam Bambi die zijn plaats in het bos leert kennen. Dat doet hij samen met zijn vriendjes Stampertje en Bloempje. De film ontving drie Oscarnominaties voor beste lied, beste filmscore en beste geluid.

De laatste jaren verfilmt Disney aan de lopende band zijn geanimeerde klassiekers, en niet zonder succes. Films als The Jungle Book, Aladdin, Beauty and the Beast en The Lion King zorgden voor volle bioscoopzalen. De laatste leverde zelfs meer dan een miljard dollar op.