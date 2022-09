Pretty Little Liars-acteur Ian Harding vader geworden

„Bedankt voor alle gelukswensen”, schreef Harding, die vrijdag 36 jaar werd, op sociale media bij een foto waarop hij de hand van zijn kindje vasthoudt. „Ik ben het afgelopen jaar voor veel dingen dankbaar geweest, maar ik ben vooral dankbaar voor het beste vroege verjaardagscadeau dat een man zich kan wensen.”

Harding maakte niet duidelijk of hij een zoon of dochter heeft gekregen. Ook is niet bekend wanneer de baby ter wereld is gekomen.

De acteur is altijd al zuinig geweest met het delen van details over zijn privéleven. Zo trouwde hij in 2019, maar maakte hij dat in 2021 pas bekend.