Kylie Jenner bekent borstvergroting: ’Ik wou dat ik er nooit aan begonnen was’

In de aflevering vraagt Jenner haar vriendin Stassie of die zich kan herinneren dat ze haar „borsten heeft laten doen.” De 25-jarige realityster onderging de operatie vlak voordat ze in 2017 zwanger raakte van dochter Stormi. „Ik wou dat ik er nooit aan begonnen was”, zegt Jenner over de ingreep.

De gevoelens van spijt kwamen vooral opzetten doordat ze moeder werd. „Ik heb nu zelf een dochter. Mijn hart zou echt gebroken zijn als ze iets aan haar lichaam zou laten doen op haar 19e”, zegt Jenner. „Ze is de allermooiste ooit en ik wil een goed voorbeeld voor haar zijn. Ik wou dat ik het allemaal anders kon doen, dan zou ik nergens aankomen.”

In 2019 ontkende Jenner nog dat ze aan haar lichaam had laten sleutelen. Op Instagram vroeg een fan haar wanneer ze was geopereerd. „Uh, nooit”, zei ze daarop.