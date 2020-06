Hackers dreigen gegevens sterren te veilen

De computerkrakers, volgens The New York Post vermoedelijk Oost-Europeanen, noemen zich REvil en bieden de gegevens online te koop aan. Ze vragen voor de informatie over Mariah, Nicki en LeBron 600.000 dollar per ster, 750.000 dollar voor documenten van het bedrijf van Diddy en veilen ’geheime bestanden’ van entertainmentondernemingen Universal en MTV, met een startprijs van een miljoen per bedrijf.

In gebroken Engels beschrijven de hackers het materiaal. Het zou volgens hen gaan om sterren die zijn omgekocht door de Democratische partij, seksueel wangedrag door politici en bewijs van jaloezie tussen de sterren.