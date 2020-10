Dinsdag werd bekend dat de omstreden Amerikaanse seks- en zelfhulpgoeroe Keith Raniere is veroordeeld tot 120 jaar cel voor onder meer kinderhandel en betrokkenheid bij dwangarbeid. Rainiere is de oprichter van de zogenaamde zelfhulporganisatie NXIVM, die later een bizarre sekssekte bleek te zijn. Ook tal van celebs bleken echter in de ban van de sekscult.